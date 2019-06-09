خادم الحرمين وولي العهد يعزيان في وفاة والدة الشيخ جابر المبارك الصباح

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في وفاة السيدة وضحة علي المنير والدة الشيخ جابر المبارك الصباح.
وقال خادم الحرمين في برقيته: “علمنا بنبأ وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير – رحمها الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
كما بعث خادم الحرمين الشريفين ببرقية عزاء مماثلة لرئيس وزراء الكويت الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح (ابن الفقيدة).وفق “أخبار 24”.
ومن جانبه بعث ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقيات عزاء ومواساة لكل من أمير الكويت وولي عهده ورئيس وزراء الكويت في وفاة السيدة وضحة علي المنير، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.