“سلمان العروبة والإسلام”.. قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل (فيديو)

نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قصيدة جديدة أشاد فيها بجهود خادم الحرمين الشريفين في قيادة الأمة الإسلامية.
وحملت القصيدة التي نشرتها إمارة مكة المكرمة اليوم (السبت) بصوت الأمير خالد الفيصل عنوان (سلمان العروبة والإسلام).
ويقول الأمير خالد الفيصل في مطلع القصيدة:
ما همني جاهٍ ولا همني مال
ما همني إلا رفعة الراس بأفعال
أخدم بها ديني وداري وعمّي
اللي حشمني بالكرامة والاقبال
#شاهد🎥
قصيدة جديدة للأمير #خالد_الفيصل
( #سلمان_العروبه_والاسلام ) pic.twitter.com/dNBFVme4Jd
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ٨ يونيو ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.