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أخبار محلية > “الجوازات”: التأمين الصحي شرط أساسي لتمديد الزيارة العائلية
09/06/2019   6:58 ص

“الجوازات”: التأمين الصحي شرط أساسي لتمديد الزيارة العائلية

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أكدت المديرية العامة للجوازات، أن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية يشترط وجود التأمين الصحي.

وقالت مديرية الجوازات في تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”: “وجود التأمين الصحي مطلب أساسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية”.

“الجوازات”: التأمين الصحي شرط أساسي لتمديد الزيارة العائلية

أخبار محلية
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