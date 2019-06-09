شاهد.. بالسيوف والنيران “اللهب الاسود” يحبسون أنفاس الجماهير بـ #صيف_الخرج40

جدد أهالي محافظة الخرج تفاعلهم الدائم طيلة مهرجان صيف الخرج ٤٠ بعد ان اكتضت ارجاء ساحة المهرجان للفعاليات والتي تنظمها بلدية محافظة الخرج في برج الخرج في اليوم الرابع من الفعاليات ، حيث تنوعت فقرات هذا اليوم بعروض تشويقية و خطيرة للغاية مع فرقة اللهب الأسود والتي أمتعت الحضور تفاعلاً ، قبل ذلك تم الإفصاح و اختيار الفائزة نورة سعد عبر تغريدتها بمسابقة أجمل عبارة للوطن بعد أن أطلقها حساب بلدية محافظة الخرج بهشتاق صيف الخرج ٤٠ في أول أيام احتفالات صيف الخرج40 عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، وواصلت السحوبات و الجوائز القيمة المقدمة من بلدية الخرج يومياً على مدار الفعاليات والتي وجدت ردود تفاعلية كبيرة لأوقات الإعلان قبل إنطلاق الالعاب النارية في ختام اليوم الرابع.
هذا وقدمت البلدية اليوم عبر مسرح البرج المسابقة لافضل عبارة عن صيف الخرج في حساب التواصل الإجتماعي التويتر والتي سيحصل فيها الفائز على جوال اكس اس ماكس يتم الإعلان عنه في ختام فعاليات الصيف .
و يطل بالغد على مسرح برج الخرج المنشد عبدالعزيز العليويوفرقة سواندزلاند و فقرات متنوعة مختلفة لكافة الحضور.