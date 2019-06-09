بالصور.. رئيس وأهالي مركز نعجان يقيما حفل المعايدة السنوي علي شرف محافظ الدلم

أقام رئيس وأهالي مركز نعجان حفل المعايدة بعيد الفطر المبارك على شرف محافظ محافظة الدلم الأستاذ “ثامر بن عبدالله الشتوي”، وذلك مساء أمس الخميس 3-10-1440 بعد صلاة العشاء بمقر احتفالات العيد.
انطلقت فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك بدعم عدد من الجهات والشركات والدوائر الحكومية المشاركة وشركاء النجاح، حيث استقبل محافظ الدلم من أهالي ووجهاء نعجان وأعضاء اللجنة المنظمة وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بنعجان ، وتم تقديم باقة ورد قدمها الطفل مهند بن محمد المطيران احد أعضاء مبادرة أصدقاء ذوي الإعاقة ،حيث بدأ الحفل بالمقدمة للأستاذ “عبدالله ناصر الجميعة” والتي شكر فيها الحضور وثمن مشاركاتهم ، تلاها خير كلام القرآن الكريم مع الأستاذ: ”محمد بن عيسى الجميعة ”
بعد ذلك ألقى الدكتور “عبدالعزيز محمد العثمان” كلمةً نيابة عن الأهالي رفع فيه أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو أمير منطقة الرياض والأسرة المالكة والشعب السعودي والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان.
ثم قصيدة شعرية بعنوان “عز الإسلام” ألقاها الشاعر “إبراهيم عبدالله الحماد”.
ثم تم تكريم الداعمين و الجهات المشاركة وشركاء النجاح ، بعدها العرضة السعودية شارك فيها محافظ محافظة الدلم والأهالي وفي الختام تناول الجميع طعام العشاء.