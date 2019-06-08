انطلاق التسجيل في مبادرة أمير حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات الثانوي

بدأ التسجيل في مبادرة الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات الثانوي في منطقة حائل، في نسختها الثانية، والتي دشنها نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن في احتفال العيد بمنتزه المغواة .
وتنطلق الدراسة في المبادرة، التي تنظم بالشراكة بين غرفة حائل والإدارة العامة للتعليم بحائل وجامعة حائل، في 13 شوال الجاري، حيث خُصص 1600 مقعد للطلاب والطالبات، على مرحلتين، تستمر كل منهما 20 يوماً، وخُصصت القاعات التدريبية في غرفة حائل للطلاب، بينما ستدرس الطالبات في مقر عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.
وتهدف الدورات المجانية التي يدرس فيها مدربون أمريكيون وبريطانيون ومن جنوب أفريقيا، لتهيئة الطلاب والطالبات للمرحلة الجامعية وإشغال أوقات الفراغ أثناء الإجازة بالبرامج المفيدة وتطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية.وفق “أخبار 24”.
وحدّدت اللجنة المنفذة للمبادرة الرابط ( hailedu.net/eng/register ) للراغبين التسجيل والالتحاق بالبرنامج من الطلاب والطالبات، وسيتم فرز الطلاب المتقدمين وإجراء اختبار قياس المستوى لهم .