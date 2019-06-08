بعد صبر طويل للجالية المسلمة، يُفتتح بعد 3 أشهر في العاصمة أثينا أول مسجد رسمي، لحوالي 200 ألف من الجالية المسلمة، ظلوا لعقود يطالبون الحكومة ببناء المسجد، حتى تحقق الحلم، وأصبح حقيقة.
وبُني المسجد على شكل مستطيل، وهو لا يشبه المساجد التقليدية، فلا توجد قبة ولا مئذنة، وفي منطقة صناعية سابقة، إلا أن مسلمي المدينة، وعددهم 200 ألف، من باكستان وسوريا وأفغانستان وبنجلاديش، يمكنهم أخيرا الصلاة في مكان رسمي، فيما تبلغ نسبة المسلمين اليونانيين 2% من السكان.
ومنذ 180 عاما، لم يوجد في العاصمة اليونانية مسجد رسمي، حيث دأب مسلمو اليونان على الصلاة في الملاجئ تحت الأرض، وفي المستودعات، والتي كانت عرضة لهجمات متعددة، وتكلف المسجد، الذي يُفتتح في سبتمبر المقبل، 850 ألف يورو.
وعلى الرغم من وجود مساجد أخرى في اليونان فإن العاصمة ليس بها مسجد رسمي منذ خروج العثمانيين عام 1833م، بعد أن استُخدمت المساجد المتبقية في أغراض أخرى، وتأخر الحصول على الموافقة بسبب أزمة اليونان المالية، وأغلبية من الأرثوذكس وصعود اليمين المتطرف.
وفق “أخبار 24”.