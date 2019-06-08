“التعليم”: بدء المفاضلة بين المرشحين الأسبوع القادم.. وهذا موعد إعلان الأسماء

أعلنت وزارة التعليم أنها ستبدأ الأسبوع القادم عمليات المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية لشغل الوظائف التعليمية من خلال منصة التوظيف الإلكتروني “جدارة”.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي، أنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف التي أُغلق باب التقديم عليها في 27 من رمضان، مساء الخميس القادم الموافق١٠شوال ١٤٤٠هـ.
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في منتصف الشهر الماضي عن توافر 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين، للعام الدراسي المقبل، منها 4953 وظيفة للرجال و5503 للنساء، من حاملي البكالوريوس المجتازين لاختبار كفايات العام والتخصص.وفق “أخبار 24”.