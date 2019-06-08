تسبب الإعلان عن وصول حذاء رياضي جديد من ماركة معروفة في زحام شديد وتعارك واصطفاف الناس في طوابير طويلة صباح أمس الجمعة في مجمع تجاري شهير بالكويت.
وأظهر مقطع فيديو متداول مئات الزبائن الذين تجمعوا أمام المتجر وانتظروا لساعات للظفر بالحذاء قبل غيرهم، في حين أغلق المتجر أبوابه للسيطرة على هذه الفوضى.
وأثارت المقاطع المتداولة غضب النشطاء في مواقع التواصل، واصفين ما حدث بالأمر السخيف، حيث قال أحدهم: “كل هذا لأجل حذاء، أهل العقول في راحة”، فيما قال آخر: “أمر سخيف كأنهم منحاشين من حرب”.
وفق “أخبار 24”.