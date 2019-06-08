تحذيرات بعد هطول أمطار على منطقة مكة المكرمة

شهدت منطقة مكة المكرمة مساء اليوم (السبت) هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة منها، وسط تحذيرات من الجهات المعنية بتوخي الحيطة والحذر.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن الحالة الجوية في منطقة مكة المكرمة، حذٌرت فيه من رياح نشطة تتخللها أتربة يترتب عليها تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، في مناطق متفرقة من منطقة مكة المكرمة.
وعليه دعت إمارة منطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التهور في قطع الأودية ومجاري السيول.وفق “أخبار 24”.
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أمطار #مكة_المكرمة
اليوم (السبت) 05 شوال 1440 هـ pic.twitter.com/Q1vN9dsRX5
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ٨ يونيو ٢٠١٩