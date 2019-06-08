أعلنت لجنة الانتخابات بالاتحاد السعودي لكرة القدم قوائم المرشحين الأولية لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي في دورته الرابعة والقائمة الأولية لأعضاء الجمعية الذين يحق لهم الحضور والتصويت.
وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم (السبت) أنها قامت بفحص وتدقيق كافة ملفات المرشحين، وبعد اطلاعها على المواد المتعلقة باختصاصات اللجنة وشروط الترشح لمنصب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنصوص عليها في النظام الأساسي ولائحة الانتخابات، فإن من استوفوا الشروط المطلوبة قائمة انتخابات واحدة.
وأضافت أن القائمة جاءت على النحو التالي: ياسر المسحل في منصب الرئيس، خالد الثبيتي نائب للرئيس، وأضواء العريفي وبندر الأحمدي وتركي السلطان وخالد السلطان وخالد بن مقرن وعبدالله كبوها وعبدالعزيز العفالق ومعيض الشهري ونزيه النصر ونعيم البكر أعضاء في المجلس.وفق “أخبار 24”.
وأكدت اللجنة على حق كل من لديه تظلم بسبب استبعاده من الترشح أو طعن ضد أي من المرشحين، بأن يتقدم للجنة الاستئناف الانتخابية بتظلمه أو طعنه مع المستندات المؤيدة له عن طريق الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم.