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أخبار الخرج > بالصور.. أسرة العبلان تحتفل بعيد الفطر المبارك1440هـ
08/06/2019   9:31 م

بالصور.. أسرة العبلان تحتفل بعيد الفطر المبارك1440هـ

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أقامت أسرة العبلان  اجتماعها السنوي العشرون  في استراحة الفيضة بمحافظة الدلم  امس الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1440هـ ، وقد شهد حضور عدد كبير من أبناء العائلة  وكان حضور الاجتماع من الدلم والخرج والرياض هذا وقد تخلل بداية اللقاء السلام بين أفراد الأسرة وتبادل التهاني والتبريكات .

ثم بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم  ثم ألقى الشيخ الدكتور زيد بن أحمد بن زيد العبلان كلمة ترحيبية رحب فيها بالجميع   بعد ذلك جاء دور المسابقات الثقافية والحركية للأطفال تحت إشراف الأستاذ حسن بن علي العبلان .

بالصور.. أسرة العبلان تحتفل بعيد الفطر المبارك1440هـ

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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