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اندلع حريق هائل بمزارع للنخيل غرب محافظة دومة الجندل فجر اليوم السبت.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو فرق الدفاع المدني وهي تكافح لإخماد النيران التي اشتعلت بأشجار النخيل.
وفق “أخبار 24”.
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