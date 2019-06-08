اندلع حريق هائل بمزارع للنخيل غرب محافظة دومة الجندل فجر اليوم السبت.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو فرق الدفاع المدني وهي تكافح لإخماد النيران التي اشتعلت بأشجار النخيل.

 

الحريق

الحريقالحريقالحريقالحريق

وفق “أخبار 24”.