وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتجديد عقد خطاط المصحف “عثمان طه” فور علمه بانتهائه

وجّه وزير الشؤون الإسلامية المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بتجديد عقد خطاط المصحف الشيخ عثمان طه، وذلك بعد علمه بانتهاء عقده بالمجمع.
وأوضح آل الشيخ وفقاً لـ”سبق”، أن عثمان طه سيبقى بمجمع الملك فهد ما بقي هو بالوزارة، وذلك تقديراً لجهوده وتحقيقاً لأمنيته في خدمة القرآن حتى يموت.
من جانبه، شكر الشيخ عثمان طه، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على دعمه ومساندته وتحقيقه رغبته، واصفاً موقفه باللفتة غير المستغربة من الوزير الذي يدعم ويحفز كل مَن يخدم القرآن الكريم.
ويعد طه الذي يتجاوز عمره الـ85 عاماً، من أشهر خطاطي المصحف الشريف في العالم الإسلامي، وخطَّ المصحف أكثر من ١٣ مرة، وكتب أول مصحف لوزارة الأوقاف السورية عام 1970، قبل أن يأتي إلى المملكة، ويكتب المصحف الذي طُبع من النسخة التي خطها بيده، ما يزيد على 200 مليون نسخة.