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أخبار محلية > خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك الأردن بذكرى يوم الجلوس
08/06/2019   1:12 م

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك الأردن بذكرى يوم الجلوس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة للملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، بمناسبة ذكرى يوم الجلوس في بلاده.

وعبر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد -في برقيتيهما- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لملك الأردن، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الشقيق باطراد التقدم والازدهار.

وأشاد خادم الحرمين وولي العهد بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك الأردن بذكرى يوم الجلوس

أخبار محلية
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