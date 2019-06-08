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اخبار رياضية > رسميا.. ريال مدريد يعلن ضم البلجيكي إيدن هازارد
08/06/2019   1:08 م

رسميا.. ريال مدريد يعلن ضم البلجيكي إيدن هازارد

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميا ضم اللاعب الدولي البلجيكي إيدين هازارد 28 عاما من تشيلسي الإنجليزي لخمسة مواسم حتى نهاية يونيو 2024.

ولم يكشف النادي الملكي عن قيمة الصفقة لكن حسب مصادر الصحافة الإسبانية فإنها تتجاوز مبلغ 100 مليون يورو، وذلك بعد أن كان اللاعب قد أعلن رحيله عن تشيلسي عقب الفوز ببطولة الدوري الأوروبي أمام آرسنال.

وكان هازارد قد انتقل إلى تشليسي منذ 7 سنوات قادمًا من ليل الفرنسي، وحقق مع الفريق العديد من الألقاب المحلية، قبل أن يقوده للقب الدوري الأوروبي ويودع من خلاله جماهير البلوز.وفق “أخبار 24”.

يذكر أن ريال مرديد ضم مدافع بورتو “ميليتاو”، ومهاجم انتراخت فرانكفورت، الصربي لوكا يوفيتش، وثالث صفقات الصيف للفريق الآن ايدين هازارد.

رسميا.. ريال مدريد يعلن ضم البلجيكي إيدن هازارد

اخبار رياضية
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