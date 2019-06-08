مصادر: النصر يفاوض حارساً إفريقياً لخلافة “جونز”

كشفت مصادر عن أن نادي النصر يجري مشاورات مع حراس مرمى، تمهيداً للاستغناء عن الحارس الأسترالي براد جونز رغم بقاء موسم واحد في عقده الاحترافي.
وذكرت المصادر أن مسؤولي النادي وضعوا عدة أسماء تمهيدا لمفاوضتها، ومنهم حارس أفريقي سيشارك مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق في مصر في 19 يونيو الجاري.
وأوضحت وفقا لموقع “شووت” أن الإدارة النصراوية ستمنح جونز ووكيل أعماله فرصة جلب عروض جديدة في حال تم الاتفاق على مغادرته، ولن تمانع انتقاله إلى أحد الأندية السعودية.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن جونز انتقل إلى النصر في الصيف الفائت، قادما من الدوري الهولندي ويتقاضي راتبا سنويا قدره مليون و400 ألف دولار.