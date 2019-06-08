الهلال يعلن البرنامج الزمني لإنتخاب الإدارة الجديدة للنادي

أعلن نادي الهلال اليوم الجمعة عن تحديد البرنامج الزمني الخاص به لانتخاب مجلس إدارته الجديد خلال الفترة المقبلة.
وذكر المركز الإعلامي بنادي الهلال عبر الحساب الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه سيتم فتح باب الترشح لرئاسة النادي وعضوية المجلس بداية من التاسع من يونيو حتى الحادي عشر من يونيو.
وسيتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين بداية من 12 يونيو حتى 13 يونيو.
وسيتم فتح باب الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين يوم 14 يونيو.
ومن 15 يونيو حتى الـ16 من الشهر ذاته سيتم النظر في الطعون المقدمة.
وفي يوم الاثنين الموافق السابع عشر من يونيو سيتم فحص وإعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين، أما يوم 18 يونيو فسيكون موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية.وفق “الرياض”.
وسيتم في التاسع عشر من يونيو فتح باب الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية، ثم من 20 يونيو وحتى الـ21 من يونيو سيتم النظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية.
وفي المرحلة الأخيرة سيتم اعتماد مجلس الإدارة من قبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة.