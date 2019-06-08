فيتوريا.. الـ24 عالميا.. والأول في آسيا

حل البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم في المركز الأول بين مدربي الأندية العربية والأسيوية والـ24 عالمياً بحسب موقع clubworldranking”” المختص بالأرقام والتصنفيات قائمته لشهر يونيو.
وتقدم فيتوريا مركزين عن التقرير الماضي حاصداً 8201 صوتاً متقدماً على العديد من الأسماء في عالم التدريب أبرزهم الأرجنتيني سولاري المدرب السابق لريال مدريد.
وتوج المدرب البرتغالي مع فريق النصر بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الموسم الماضي، بعد تولى الدفة الفنية للفريق العاصمي خلفاً للأوروجوياني دانيل كارينيو في يناير الماضي.
كما قاد المدرب البرتغالي فريقه بنفيكا لصدارة الدوري البرتغالي قبل قدومه إلى النصر وتوج بنفيكا باللقب لاحقا في الجولة الأخيرة على حساب منافسه بورتو.وفق “الرياضية”.
ويعتبر نادي النصر المحطة الخامسة في مسيرة فيتوريا، والتجربة الأولى له خارج البرتغال، صاحب الـ48 عاماً بدأ مسيرته التدريبية في 2004، حقق خلالها 7 بطولات، 5 منها مع بنفيكا، قادهم في 180 مباراة فاز خلالها بـ 123مباراة وتعادل 27 وخسر 30.
توج مع بنفيكا بطلاً للدوري مرتين متتالية في موسمي 2016 و2017 وكأس السوبر مرتين وكأس البرتغال مرة واحدة، قبل أن يقال من منصبه الخميس الماضي، كما نال جائزة أفضل مدرب في البرتغال في عامي 2015 و 2016.
وشارك مع بنفيكا في 4 مواسم في دوري أبطال آوروبا كانت المشاركة الأولى في موسم 2015/16 هي الأفضل حينما وصل إلى دور الثمانية قبل أن يخرج من أمام بايرن ميونخ بعد خسارته ذهاباً 1-0 و تعادله إياباً 2-2.