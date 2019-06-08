دياز الأهلي يرغب في الرحيل إلى ريفر بلايت الأرجنتيني

كشف اتالو دياز والد التشيلي باولو دياز المحترف في صفوف الأهلي، أن ابنه يرغب في الانتقال إلى نادي ريفر بلايت الأرجنتيني، والذي أبدى اهتماما كبيرا بخدماته خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن رغبة ابنه هي الانتقال للنادي الأرجنتيني، إلا أنه مرتبط بعقد احترافي مع النادي الأهلي السعودي.
ويذكر أن اللاعب التشيلي باولو دياز والمحترف في صفوف فريق الأهلي تم اختياره ضمن قائمة منتخب بلاده والتي تستعد للمشاركة في بطولة كوبا أميركا والتي ستقام في البرازيل.
من جهة أخرى سادت حالة من الارتياح والتفاؤل في أوساط الجماهير الأهلاوية، في ظل اقتراب القائمين على النادي، وفي مقدمتهم الأمير منصور بن مشعل من ترتيب كافة أمور الفريق منذ وقت مبكر، وتوفير جميع احتياجاته بوقت جيد قبل انطلاقة مرحلة التحضيرات الأولية للموسم المقبل، وهو أمر يراه الجميع مثاليا.
ومن المقرر أن تنطلق تحضيرات فريق الأهلي نهاية شهر يونيو (حزيران) الجاري، بوجود جميع اللاعبين، بجانب مدرب الفريق الجديد الذي تم الإعلان عن التعاقد معه دون الكشف عن اسمه وجهازه المساعد، والتي سيتبعها انطلاقة مرحلة الإعداد الثانية من خلال المغادرة إلى المعسكر الإعدادي الخارجي في النمسا، وجميعها عوامل أساسية لنجاح العمل افتقدها الفريق مؤخرا.
من جانب آخر قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة العامة للرياضة تتجه لتكليف عبد الإله مؤمنه برئاسة النادي الأهلي لمدة عام، وذلك خلفاً لعبد الله بترجي الرئيس السابق للنادي، والذي تم إنهاء تكليفه نهاية شهر مايو (أيار) الماضي.
ويحظى مؤمنه رجل الإدارة والاقتصاد، والذي سبق له العمل في إدارات سابقة في النادي، بدعم كبير ومباشر من قبل الأمير منصور بن مشعل عضو شرف الأهلي البارز لقيادة دفة الأمور الإدارية في النادي خلال المرحلة المقبلة. واستطاع مؤمنه خلال الأيام الماضية تشكيل أعضاء مجلس إدارته بنسبة كبيرة بعد الحصول على موافقة عدد من الأسماء الأهلاوية المعروفة، وفي مقدمتهم الدكتور ياسر محروس والمرشح لمنصب نائب الرئيس، بجانب محمد القنب الذي سيتولى الأمانة العامة لمجلس إدارة النادي وأحمد با معوضه الذي سيتولى منصب مدير الاحتراف بالنادي.