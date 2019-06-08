حسين الشحات يغازل جماهير العين الإماراتي

وجه نجم النادي الأهلي المصري، حسين الشحات، رسالة شكر لجماهير نادي العين الإماراتي عبر حسابه الشخصي على تويتر اليوم الجمعة.
وكتب حسين الشحات: “أكيد الجمهور محترم جداً ونفس الحب موجود وبشكرهم ع دعمهم ليا دايماً، وأنا لاعب في نادي العين وإحنا دايماً في تواصل بينا، ولحد الآن بيدعموني وأنا لاعب في النادي الأكبر في أفريقيا، النادي الأهلي، شكراً جمهور الزعيم”.
وقضى حسين الشحات عاماً استثنائياً مع نادي العين الإماراتي، حقق خلاله العديد من الألقاب الجماعية والفردية، ولمع نجمه بشكل يفوق الوصف، جعله أحد أهم الصفقات الجماهيرية المنتظرة في “القلعة الحمراء” قبل التعاقد معه، مع آمال عريضة بأن يحقق المراد ويصنع الفارق لصالح أصحاب الرداء الأحمر.وفق “أخبار 24”.
وانتقل حسين الشحات لصفوف العين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من المقاصة على سبيل الإعارة، قبل أن يفعل النادي الإماراتي بند الشراء ثم انتقل اللاعب لصفوف الأهلي فى صفقة قياسية.