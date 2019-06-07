أقام مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أمس الخميس، حفل معايدة على شرف مندوبي الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى الأمم المتحدة، وذلك في مقر الوفد في نيويورك.
وألقى السفير المعلمي كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها الحضور بعيد الفطر المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعم الخير والسلام أنحاء العالم، فيما أعرب الحضور عن شكرهم وامتنانهم لوفد المملكة على تنظيم هذه الاحتفالية.
حضر الحفل نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي، ومستشار المندوب الدائم الوزير مفوض أحمد الفريان، ومدير مكتب مندوب المملكة الدائم حكمت سعيد، ومنسوبو وفد المملكة لدى الأمم المتحدة.
وفق “أخبار 24”.