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أخبار محلية > وزير العمل يرأس وفد المملكة في اجتماعات مؤتمر العمل الدولي بجنيف
07/06/2019   11:23 م

وزير العمل يرأس وفد المملكة في اجتماعات مؤتمر العمل الدولي بجنيف

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يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي وفد المملكة إلى مؤتمر العمل الدولي بجنيف في دورته 108 الذي يبدأ أعماله الإثنين المقبل، ويستمر حتى 18 شوال، ويضم الوفد ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومية، أصحاب الأعمال، والعمال.

ويحتفل المؤتمر في دورته الحالية بمئوية تأسيس منظمة العمل الدولية عام 1919، ويستعرض تقارير عن تطبيق الحكومات لعدد من اتفاقيات العمل، والدراسة الاستقصائية المقدمة من لجنة الخبراء حول الحماية الاجتماعية العالمية وتحقيقها للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

ويناقش المؤتمر صياغة واعتماد وثيقة إعلان منظمة العمل الدولية للمئوية، ويستكمل صياغة اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في العمل، كما يشارك وفد المملكة في اجتماعات مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، ومجموعة العشرين.

يُذكر أن المملكة انضمت إلى المنظمة عام 1976 وصادقت على أولى اتفاقياتها في عام 1978م من أصل 16 اتفاقية صادقت عليها، وتأتي مشاركة المملكة السنوية امتداداً لجهودها المستمرة في إيصال موقفها حول القضايا العمالية الدولية، وسعيها المتواصل لتعزيز العلاقات الدولية والثنائية، وتفعيل دورها المميز والمؤثر في المجتمع الدولي.وفق “أخبار 24”.

وزير العمل يرأس وفد المملكة في اجتماعات مؤتمر العمل الدولي بجنيف

أخبار محلية
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