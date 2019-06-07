“سيارة آيسكريم” تتسب في إصابة 8 أشخاص بينهم 6 أطفال بتسمم غدائي في بيشة

تسبب “آيسكريم” تبيعه عربة متجولة ببيشة في إصابة 8 أشخاص بينهم 6 أطفال بتسمم غذائي صباح اليوم الجمعة، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأوضحت صحة بيشة في بيان لها أن قسم الطوارئ بمستشفى تبالة استقبل 6 أطفال وحالتين للكبار يعانون من أعراض مرض منقول بالغذاء “تسمم غذائي” تمثل في ألم في البطن مع قيء إثر تناولهم آيسكريم من سيارة متجولة بمركز الثنية.
وأضافت أنه فور وصول الحالات تم التعامل معها حسب دليل الإجراءات الطبية والوقائية الخاصة بالتسمم الغذائي وتقديم الخدمة العلاجية لهم.وفق “أخبار 24”.
وأكدت أنه جرى نقل جميع الحالات لمستشفى الملك عبدالله لاستكمال إجراءات الفحص والخدمة العلاجية، وتحسنت جميع الحالات واستقرت طبياً وغادرت المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.