بلغ عدد المعتمرين الذين قدموا إلى المملكة حتى الثالث من شهر شوال الجاري 7.3 مليون معتمر، فيما بلغت عدد تأشيرات العمرة التي صدرت 7.6 مليون تأشيرة.
وأظهر مؤشر العمرة الأسبوعي أن عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة حتى الآن حوالي 902 ألف معتمر، منهم 533 ألف معتمر في مكة المكرمة، و368 ألفاً في المدينة المنورة، في حين غادر 6.4 مليون معتمر بعد أن أدوا مناسك العمرة والزيارة.
وكان أكثر الجنسيات قدوماً من باكستان 1.6 مليون معتمر، ثم إندونيسيا 950 ألفاً، والهند 645 ألفاً، ومصر 538 ألفاً، ثم الجزائر 365 ألف معتمر، ثم اليمن 337 ألفاً، وماليزيا 277 ألفاً، والعراق 271 ألفاً، بالإضافة إلى الجنسيات الأخرى.
ووصل أكبر عدد من المعتمرين عبر النقل الجوي، حيث وصل 6.4 مليون معتمر جواً، و703 آلاف معتمر براً، بالإضافة إلى 133 ألفاً وصلوا عبر المنافذ البحرية.
وفق “أخبار 24”.