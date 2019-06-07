كاد شاب متهور أن يتسبب في موت شابين بعد إطلاقه النار من سـلاح رشاش في مناسبة بإحدى مناطق المملكة.
رصد ذلك مقطع فيديو للواقعة، حيث أظهر الشاب وهو يحمل سـلاحَ رشاشٍ، وصادف إطلاقه النار خروج شابين من قاعة الاحتفالات، وكاد أن يصيبهما لولا أن سيطر على سلاحـه.
يُذكر أن استعمال السـلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات أو السماح للغير باستعمال السـلاح المرخص له، جريمة تحذر منها باستمرار النيابة العامة، موضحةً أن العقوبة هي السجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق نظام الأسلحـة والذخائر.