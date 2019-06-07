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أخبار محلية > “النيابة العامة” تعترض على الحكم الصادر ضد “متحرش الخبر” وتُطالب بتطبيق عقوبة الحد الأعلى
07/06/2019   11:20 م

“النيابة العامة” تعترض على الحكم الصادر ضد “متحرش الخبر” وتُطالب بتطبيق عقوبة الحد الأعلى

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اعترضت النيابة العامة على الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام، بالسجن لمدة 10 أشهر وغرامة قدرها 5 آلاف ريال، ضد المتحرش بفتاة داخل مركبتها في محافظة الخبر.

وأوضحت مصادر أن النيابة العامة طالبت في لائحة اعتراضها على الحكم الصادر، بتطبيق الحد الأعلى من نظام التحرش بحق المتهم، وذلك بعدما أقر المتهم بجريمته خلال التحقيقات التي أجريت في القضية.

وكانت النيابة العامة قد أوضحت في وقت سابق أن جريمة التحرش تقترف بكل قول أو فعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية، وعقوباتها السجن مدة تبلغ إلى سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال وتشدد حال تكرار الجريمة.وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن المتهم وثق مقطع فيديو جريمته، وهو يتحرش بفتاة أثناء جلوسها داخل سيارتها في الخبر، وتمكنت شرطة المنطقة الشرقية من القبض عليه في الخامس من رمضان الماضي رغم محاولته تغيير ملامحه بحلق لحيته، بعد صدور توجيه من النائب العام.

“النيابة العامة” تعترض على الحكم الصادر ضد “متحرش الخبر” وتُطالب بتطبيق عقوبة الحد الأعلى

أخبار محلية
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