عقوبات أمريكية جديدة على إيران تطال 39 شركة بتروكيماويات

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على أكبر مجموعة بتروكيماويات قابضة في إيران وعلى شبكة واسعة من الوحدات ووكلاء البيع.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها فرضت اليوم الجمعة عقوبات على 39 شركة بتروكيماويات إضافة لوكلاء لها في دول أجنبية؛ وذلك لدعمها المالي للحرس الثوري الإيراني.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين “نعتزم باستهداف هذه الشبكة قطع التمويل عن عناصر رئيسية من قطاع البتروكيماويات الإيراني تقدم الدعم للحرس الثوري”.وفق “أخبار 24”.
وكان وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، قد أعلن في وقت سابق، أن الوزارة تعتزم إدراج 700 شركة وشخص من إيران في قائمة العقوبات، وتشمل العقوبات قطاع الطاقة، بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام، التي لها علاقة ببنك إيران المركزي.