استقطبت فعاليات “موسم العيد” أكثر من 3 ملايين زائر خلال ثلاثة أيام من احتفالات العيد التي تمتد حتى يوم غدٍ السبت.
وتميز موسم العيد باحتضانه لأكثر من ٩٠٠عرضٍ وما يزيد عن ٣٥٠فعالية في ٩٠مدينة حول المملكة، شملت فعاليات نوعية بالإضافة لفعاليات الأمانات وهيئات تطوير المدن.
وكشف الحساب الرسمي لفعاليات “موسم العيد” أن عدد القادمين من خارج المدن التي تحتضن الفعاليات ما يقارب ٢٢% من إجمالي زوار الفعاليات حتى الآن.
وضمت الفعاليات عروضاً مسرحية غنائية حققت مبيعات تذاكر عالية، ومنها مسرحية الفنان الكويتي طارق العلي “عنتر المفلتر” ومسرحية الفنان المصري محمد سعد “على كوبري ستانلي”، بالإضافة إلى العرض الموسيقي الساحر “من الستين للحين”.
كما ضمت حفلات غنائية أحياها نجوم الفن العربي من السعودية والخليج والعالم العربي والفنان محمد عبده والفنان رابح صقر والفنانة أنغام إلى جانب عروض السيرك العالمية.
وفق “أخبار 24”.