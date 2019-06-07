هطلت أمطار غزيرة على منطقة جازان، شملت عدداً من المحافظات، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر هطول أمطار غزيرة هناك قبل قليل.
وأصدرت هيئة الأرصاد اليوم الجمعة، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على المنطقة، تشمل محافظات الداير بني مالك والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.
كما نبهت الهيئة من نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية بسبب العوالق الترابية على المنطقة، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش والدرب والطوال وبيش وصامطة وصبيا وضمد، تستمر حتى الساعة 2 من صباح يوم السبت.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
وفق “أخبار 24”.