الفالح: يمكننا إنتاج 12 مليون برميل نفط يومياً.. ولكن إن فعلناها سندمر سوق النفط

أوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن المملكة يمكنها بسهولة أن تنتج 12 مليون برميل من النفط يومياً، لكن هذا سوف يدمر السوق، لذلك لا يتم النظر في هذا الخيار.
جاء ذلك في تصريحات له على هامش مشاركته في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، مشيراً إلى أن إنتاج المملكة من النفط وصل في مايو الماضي إلى 9.65 مليون برميل يومياً، بينما كان هدف الصفقة 10.3 مليون برميل.
وأكد بأن أعضاء أوبك سيستمرون في مناقشة مستويات الإنتاج التنافسية داخل الحلف بعد يونيو حتى قبل الاجتماع المقبل، لافتاً إلى أن أسعار النفط عند 60 دولاراً للبرميل لا تمنح ثقة كافية لقطاع الاستثمار.وفق “أخبار 24”.
وفي سياق متصل قال الفالح إنه يتعين على أوبك وحلفائها تمديد تخفيضات إنتاج النفط عند المستويات الحالية، إذ إن المملكة لا تريد صراعاً على الحصة السوقية مع أطراف أخرى أو تكرار انهيار الأسعار الذي حدث قبل خمس سنوات.