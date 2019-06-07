التقطت عدسة أحد المصورين صوراً بديعة لمسجد الرحمة في مدينة جدة، والمعروف باسم “المسجد العائم”؛ لكونه قائماً كلياً فوق سطح البحر.
وأوضح المصور السعودي “تركي عبدالله الجدعاني” وفقاً لموقع “CNN بالعربية”، أنه مهتم بتصور المباني الفريدة التي تتميز بالتصاميم والأشكال الغريبة.
وقال الجدعاني إن ما شجعه لتصوير المسجد كونه أحد المعالم والمواقع السياحية المهمة جداً في جدة، حيث يرتاده أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين في المملكة.
وأبان أنه حرص من خلال الصور على إظهار وإبراز الجماليات الموجودة في تصميم المسجد الذي يتسم بالنمط الإسلامي، واستخدام الفسيفساء، والإضاءة على نحو يعطي لمسات جمالية أخرى للمسجد، مبيناً أن المسجد يأخذ لون السماء أثناء شروق الشمس وغروبها.
وفق “أخبار 24”.