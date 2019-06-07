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اخبار رياضية > رجاء الله السلمي يعلن موعد الترشح لرئاسة الأندية الرياضية
07/06/2019   2:29 م

رجاء الله السلمي يعلن موعد الترشح لرئاسة الأندية الرياضية

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أعلن الدكتور رجاء الله السلمي، وكيل رئيس هيئة الرياضة للإعلام والعلاقات، عن الموعد الذي حُدد لفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الأندية، والذي سيكون اعتبارا من يوم الأحد المقبل 6 شوال 1440هـ، الموافق 9 يونيو 2019م.

وأوضح أن الانتخابات ستُعقد في كافة الأندية المكلفة أو المنتهية فترة مجالسها، دون استثناء، وفقا للائحة الأساسية للأندية الرياضية، بعد أن اعتمدتها هيئة الرياضة .

يُذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اعتمد اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الجديدة بعد مراجعتها وإجراء العديد من التعديلات الجوهرية عليها، بما يتماشى مع المرحلة المقبلة.وفق “أخبار 24”.

رجاء الله السلمي يعلن موعد الترشح لرئاسة الأندية الرياضية

اخبار رياضية
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