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اخبار رياضية > بيرسبوليس الإيراني يتمسك في برانكو
07/06/2019   2:28 م

بيرسبوليس الإيراني يتمسك في برانكو

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أعلن نادي بيرسبوليس الإيراني أنه سينفذ اتفاقية مع الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب فريقه الأول لكرة القدم، بشأن مستحقاته المالية المعلقة، بما يبقيه موسمًا آخر حسب العقد المبرم بينهما، على الرغم من اهتمام نادي الأهلي به.

وكانت إدارة الأهلي المكلفة وضعت إيفانكوفيتش أخيرًا ضمن قائمة مدربين مرشحين لقيادة الفريق الأول خلال الموسم المقبل.

وسعي بيانٌ لبيرسبوليس، أمس، إلى تهدئة مخاوف مشجعيه من خروج الكرواتي. وجاء فيه أن المدرب ما زال تحت عقد يمتد موسمًا آخر، وأن الإدارة اقترحت عليه توقيع عقد آخر طويل الأمد، وستتابع ذلك بجدية بعد تنفيذ اتفاقية تسليمه متأخراته خلال الأيام المقبلة.وفق “الرياضيى”.

بيرسبوليس الإيراني يتمسك في برانكو

اخبار رياضية
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