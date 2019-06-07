نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالفيديو .. لاعب النصر حمد آل منصور يحتفل بزفافه
07/06/2019   2:29 م

بالفيديو .. لاعب النصر حمد آل منصور يحتفل بزفافه

+ = -
976

وثقت مقاطع فيديو احتفال لاعب نادي النصر حمد آل منصور أمس الأربعاء، بحفل زفافه في إحدى قاعات الأفراح بمنطقة نجران.

وأظهرت المقاطع فرحة آل حمدان، في الحفل الذي حضره لفيف من الأهل والأصدقاء وعدد من منسوبي الوسط الرياضي، موجها رسالة إلى كل أعزب أن يتزوج.

يُذكر أن اللاعب شارك في 11 مباراة مع النصر في دوري المحترفين 2019 أحرز فيها هدفًا واحدًا، فيما شارك في 5 مباريات في دوري أبطال آسيا 2019.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو .. لاعب النصر حمد آل منصور يحتفل بزفافه

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885047213.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.