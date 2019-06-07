بالفيديو .. لاعب النصر حمد آل منصور يحتفل بزفافه

وثقت مقاطع فيديو احتفال لاعب نادي النصر حمد آل منصور أمس الأربعاء، بحفل زفافه في إحدى قاعات الأفراح بمنطقة نجران.
وأظهرت المقاطع فرحة آل حمدان، في الحفل الذي حضره لفيف من الأهل والأصدقاء وعدد من منسوبي الوسط الرياضي، موجها رسالة إلى كل أعزب أن يتزوج.
يُذكر أن اللاعب شارك في 11 مباراة مع النصر في دوري المحترفين 2019 أحرز فيها هدفًا واحدًا، فيما شارك في 5 مباريات في دوري أبطال آسيا 2019.
حمد آل منصور لاعب النصر السعودي أنصح كل عزابي يتزوج لحد يقعد 🤵💍🤣
(📽: SN/iiff11) pic.twitter.com/veoA0gmmpl
— موقع قول السعودي (@GoalSA) ٥ يونيو ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.