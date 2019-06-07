نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > الهلال يخالص الدوسري
07/06/2019   2:27 م

الهلال يخالص الدوسري

+ = -
1106

قررت إدارة الهلال المكلفة مخالصة لاعب الوسط عبدالعزيز الدوسري بعد انتهاء فترة عقده مع الفريق والتي امتدت لخمسة مواسم، وبقي الموسمين الماضيين خارج قائمة الهلال قبل أن تتم إعارته موسماً لنادي القادسية، وعاد بعدها لأداء تدريبات فردية بالنادي، رافضاً مخالصته حتى انتهاء مدة عقده مع النادي العاصمي.

وسيبحث الدوسري عن إكمال مسيرته الكروية مع أحد أندية الدرجة الأولى إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع أحد الأندية الممتازة، فيما علمت مصادر مقربة من اللاعب عن تفكيره اعتزال كرة القدم نهائياً على أن يكون الهلال آخر محطاته إذا لم يجد النادي المناسب الذي يلعب له.وفق “الرياض”.

وكان رئيس الهلال الأسبق الأمير عبدالرحمن بن مساعد قام بتجديد عقد الدوسري لخمسة مواسم بعد أن تدرج من الفئات السنية بالهلال.

الهلال يخالص الدوسري

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885047209.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.