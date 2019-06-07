الهلال يخالص الدوسري

قررت إدارة الهلال المكلفة مخالصة لاعب الوسط عبدالعزيز الدوسري بعد انتهاء فترة عقده مع الفريق والتي امتدت لخمسة مواسم، وبقي الموسمين الماضيين خارج قائمة الهلال قبل أن تتم إعارته موسماً لنادي القادسية، وعاد بعدها لأداء تدريبات فردية بالنادي، رافضاً مخالصته حتى انتهاء مدة عقده مع النادي العاصمي.
وسيبحث الدوسري عن إكمال مسيرته الكروية مع أحد أندية الدرجة الأولى إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع أحد الأندية الممتازة، فيما علمت مصادر مقربة من اللاعب عن تفكيره اعتزال كرة القدم نهائياً على أن يكون الهلال آخر محطاته إذا لم يجد النادي المناسب الذي يلعب له.وفق “الرياض”.
وكان رئيس الهلال الأسبق الأمير عبدالرحمن بن مساعد قام بتجديد عقد الدوسري لخمسة مواسم بعد أن تدرج من الفئات السنية بالهلال.