الهلال يوقـــــــــف جميــــــــــع مفاوضاته

كشفت لـ«الرياضية» مصادر رسمية، أن إدارة نادي الهلال المكلفة تتجه إلى إيقاف مفاوضاتها لاستقطاب لاعبين جدد لدعم الفريق الأول لكرة القدم إلى حين الانتهاء من عقد الجمعية العمومية للنادي.
وأشارت إلى أن التحركات الحالية لحسم الملفات الشائكة جاءت بالتشاور مع كبار أعضاء الشرف، وفهد بن نافل المرشح الأبرز لرئاسة النادي، ومن بينها حسم شراء عقد البيروفي أندريه كاريلو والتعاقد مع مدرب.
فيما أبلغ “الرياضية” مصدر هلالي مسؤول، أن الإدارة لن تعقد المؤتمر الصحافي المعلن عنه سابقًا، إلى حين اكتمال عدد من الملفات المعلقة للحديث عنها لوسائل الإعلام وجماهير النادي.