نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > الهلال يوقـــــــــف جميــــــــــع مفاوضاته
07/06/2019   2:27 م

الهلال يوقـــــــــف جميــــــــــع مفاوضاته

+ = -
976

كشفت لـ«الرياضية» مصادر رسمية، أن إدارة نادي الهلال المكلفة تتجه إلى إيقاف مفاوضاتها لاستقطاب لاعبين جدد لدعم الفريق الأول لكرة القدم إلى حين الانتهاء من عقد الجمعية العمومية للنادي.

وأشارت إلى أن التحركات الحالية لحسم الملفات الشائكة جاءت بالتشاور مع كبار أعضاء الشرف، وفهد بن نافل المرشح الأبرز لرئاسة النادي، ومن بينها حسم شراء عقد البيروفي أندريه كاريلو والتعاقد مع مدرب.

فيما أبلغ “الرياضية” مصدر هلالي مسؤول، أن الإدارة لن تعقد المؤتمر الصحافي المعلن عنه سابقًا، إلى حين اكتمال عدد من الملفات المعلقة للحديث عنها لوسائل الإعلام وجماهير النادي.

الهلال يوقـــــــــف جميــــــــــع مفاوضاته

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885047208.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.