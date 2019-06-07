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اخبار رياضية > بالفيديو.. سيث رولنز: قدمت إلى المملكة للدفاع عن لقبي الأغلى ببطولة الراسلمينيا
07/06/2019   2:26 م

بالفيديو.. سيث رولنز: قدمت إلى المملكة للدفاع عن لقبي الأغلى ببطولة الراسلمينيا

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أكد نجم WWE سيث رولنز، أنه جاء إلى المملكة في عرض سوبر شوداون جدة، للدفاع عن لقبه الذي حصل عليه في بطولة الراسلمينيا.

وجاءت تصريحات رولنز قبل ساعات من المباراة “سوبر شوداون”، التي أعلنت ھیئة الرياضة عن إقامتها اليوم الجمعة للمرة الثالثة في المملكة، وذلك بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضیة في جدة.

ويعتبر “سوبر شوداون” في جدة ھو الثاني بعد عرضه في أسترالیا، بنزالات أندرتیكر وجولدبیرغ، ثم تريبل إتش وراندي أورتن، وأخرى لرومان رينز، سیث رولنز، أي جاي ستايلز وبروك لیسنر وغیرھم.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. سيث رولنز: قدمت إلى المملكة للدفاع عن لقبي الأغلى ببطولة الراسلمينيا

اخبار رياضية
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