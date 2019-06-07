مصادر: “عموري” يعود إلى العين الإماراتي

اتفق نادي العين الاماراتي مع لاعبه السابق ولاعب الهلال الحالي عمر عبد الرحمن على العودة إلى صفوفه في الموسم المقبل. على أن يحصل عموري على مستحقاته السابقة من أجل العودة.
وأشارت مصادر، وفقا لـ”الرياضية”، إلى أن عموري كان على خلاف في وقت سابق مع إدارة غانم الهاجري، وهو ما أدى إلى تفضيله الرحيل إلى الهلال لخوض تجربة احترافية في الدوري السعودي. وبينت أن علاقة اللاعب بناديه الإماراتي عادت إلى مسار ودي بعد رحيل الإدارة التي اختلف معها.
وفي حال إتمام توقيع عمر عبد الرحمن مع نادي العين، فإنه لن ينضم إلى نادي الهلال الذي أبلغه بالانضمام إلى معسكره الخارجي في بداية الاستعدادات للموسم المقبل.