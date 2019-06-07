معرض “القصر الأحمر” ينتقل غداً إلى “قصر خزام” التاريخي بجدة

ينتقل معرض “القصر الأحمر” غداً (السبت) إلى “قصر خزام” التاريخي بمدينة جدة، حيث ستقدم خلاله عروض فنية عن تاريخ “القصر الأحمر” وقيمته الإنسانية والوطنية والسياسية.
وتعد جدة ثاني محطة للمعرض بعد أن استمر في تقديم عروضه لثلاثة أشهر بالقصر الأحمر بالرياض، وجاء اختيار “قصر خزام” لإقامة المعرض تقديراً لما يمثله القصر من قيمة وطنية مهمة للمملكة، إذ أنه يعد أول مقر لإقامة الملك عبدالعزيز في جدة، كما شهد توقيع أول اتفاقية للنفط بين المملكة وأمريكا في عام 1933م.
ويُقام المعرض إشراف وزارة الثقافة، ويستمر حتى 19 يوليو المقبل، حيث سيصاحبه معرض فني بمشاركة 15 فناناً سعودياً وعربياً يطرحون من خلاله رؤيتهم الفنية تجاه اتفاقية النفط التاريخية الموقعة في “قصر خزام” وانعكاسها الاجتماعي والحضاري على تاريخ المملكة.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن “القصر الأحمر” كان قد أمر ببنائه الملك عبد العزيز لابنه الملك سعود، في الرياض عام 1943، وبعدها أصبح القصر مقراً لمجلس الوزراء في عهد الملك فيصل ثم الملك خالد ثم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد، قبل أن يصبح مقراً لديوان المظالم.
وتهدف وزارة الثقافة من خلال دعمها لمعرض “القصر الأحمر” والمعرض الآخر المصاحب له لتوثيق التاريخ الوطني وإعادة إنتاجه بطرق إبداعية جديدة، ينقل بواسطتها الفنان مشاعره وانفعالاته الخاصة تجاه وطنه ورموزه الحضارية والتاريخية.