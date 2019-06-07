صاحبة أول مغسلة نسائية في الرياض تتحدث عن تجربتها وأصعب المواقف التي واجهتها

بدأت سبع فتيات سعوديات منذ بداية شهر رمضان الماضي، العمل داخل مغسلة لغسيل الملابس في مدينة الرياض، حيث تعتبر المغسلة الأولى من نوعها التي تعمل بكوادر نسائية سعودية في العاصمة.
وأوضحت مالكة مغسلة “كيثارة” لغسيل الملابس نورة الدوسري، وفقا لـ”الرياض”، أنها منذ بداية المشروع ركزت علي تشغيل العناصر النسائية في جميع أجزاء المغسلة سواء في الغسيل أو الصيانة.
وأبانت أن أصعب المواقف التي مرت بها في ليلة العيد، حيث تعطلت إحدي الغسالات وتم الاتصال على أكثر من فني ورفض الجميع الحضور بحجة انشغالهم، فاضطرت لمباشرة أعمال تصليح الآلة بنفسها ونجحت في ذلك.
وأكدت الدوسري أن الكادر النسائي السعودي قادر على إحداث الفرق في تجربة الغسيل التقليدي، حيث تم تدريب الفتيات قبل الافتتاح بشهر على الغسيل والكي في أقصى سرعة.
وأشارت إلي أن مغلستها نقدم خدمات نوعية، مثل خدمة شنطة المسافر باستلامها وتسليمها وتجهيزها بالكامل وتوصيلها، وخدمة القصور والفنادق والقاعات، كما توفر المغسلة عطراً خاصاً للملابس والمفارش باختيار العميل، وتعتزم الاتفاق مع بعض الفنادق لتقديم خدمة الغسيل والكوي لنزلاء الفنادق.