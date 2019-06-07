بالصور.. أهالي مركز #اليمامة بمحافظة #الخرج يحتفلون بـ #عيد_الفطر_المبارك 1440هــ

احتفل أهالي مركز اليمامة بمحافظة الخرج يوم أمس الخميس بعيد الفطر المبارك للعام 1440هـ ، بحضور رئيس مركز اليمامة الأستاذ سلامة بن إبراهيم السلامة ورئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية باليمامة الأستاذ محمد بن عبدالله الداعج و عدد من أعيان البلدة والأهالي ، وذلك بساحة الاحتفالات بمركز اليمامة الحضاري.
بدأ الحفل الذي قدمه الأستاذ عبدالرحمن السويحب بآيات عطرة من الذكر الحكيم ، بعد ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة تنمية اليمامة الأستاذ محمد الداعج كلمة الأهالي ، تلا ذلك كلمة رئيس المركز الأستاذ سلامة السلامة ، كما تضمن الحفل بعض القصائد الشعرية للشاعر هشام العبيدي والشاعر علي الجمعه ، ومن ثم بدأت فرقة الفنون الشعبية باليمامة بالعرضة السعودية ، عقب ذلك تناول الجميع وجبة العشاء .
تجدر الإشارة أن أهالي اليمامة ساهموا في التنظيم والدعم مع لجنة الإحتفالات والمناسبات وهم :
عائلة الداعج ، عائلة الهويدي ، خالد ابراهيم الصبار ،عائلة العلي ، عائلة الغنام ،عائلة العثمان ،مرشد الدليمي ،محمد سعد الشلوان ،محمد عبدالله الجمعة ،عبدالله ابراهيم الفواز،محمد صالح الشدي ،محمد حسن السعيس ،محمد سعد المعيذر ،سعيد سعد المعيذر ،عائلة العبيدي ، فهد العبداللطيف ،سعد بن معيذر بن راشد المعيذر ،عبدالرحمن بن عبدالعزير العيبد ، منصور بن صالح الحويطان ،فهد حمد السويحب
وقد قدمت لجنة تنمية اليمامة شكرها وتقديرها لكل من ساهم ودعم وشارك في نجاح إحتفال هذا العام .