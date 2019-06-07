6000 متفرج يستمتعون مع فرقة عيش البسمة في #صيف_الخرج40 والالعاب النارية مستمرة يوميا

بحضور اكثر من 6000 زائر استكملت فعاليات مهرجان صيف الخرج 40 على مسرح برج الخرج لليوم الثاني من أيام صيف الخرج ثالث أيام عيد الفطر المبارك والتي تستمر فيه الفعاليات حتى العاشر من شهر شوال الحالي ، حيث أشعلت فرقة عيش البسمة خشبات المسرح بعروضها الترفيهية و التشويقية وكذلك العروض الاستعراضية والخطرة و التي حظيت بإعجاب الحضور طيلة الفعاليات ، و تنوعت موقع المهرجان بالعديد من الفعاليات والتي قدمت فيها اللجنة موقع لالعاب الأطفال المختلفة
كما وجه رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس احمد بن محمد البكيري بمواصلة فعالية الألعاب النارية يومياً و حتى الختام ، جاء ذلك تلبيه لرغبة ومطالبات الحضور وأهالي المحافظة .
هذا وتبين اللجنة المنظمة للفعاليات إستمرار مسابقة أفضل عبارة وطنية عبر هشتاق #صيف_الخرج40 بموقع التواصل الاجتماعي للبلدية التويتر حتى الخامس من شوال والتي تم تحديد جائزتها جوال اكس اس ماكس .
وتستأنف بالغد الفعاليات بتواجد الفرقة الشعبية مع الفنان منصور الدخيل و العديد ايضا من الجوائز والسحوبات عبر الكاميرا المتحركة و الألعاب النارية بنفس التوقيت المعلن عنه يوميا .