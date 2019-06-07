بالصور.. قائد القوات البرية الملكية يزور مصابي القوات المسلحة

قام قائد القوات البرية الملكية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبدالله المطيري، بزيارة للمصابين من منسوبي القوات المسلحة الذين تعرضوا للإصابة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وذلك بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بمناسبة عيد الفطر المبارك.
واطمأن المطيري على صحة المصابين، سائلاً الله أن يمن عليهم بالصحة والعافية والشفاء العاجل، قائلاً: “أنتم أبطال الوطن وما تعرضتم له دفاعا عن دينكم ثم ملككم ووطنكم وسام شرف نغبطكم عليه”.
ونقل للمصابين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما لهم بالشفاء العاجل وأن يمن الله عليهم بالصحة والعافية.
من جانبهم أعرب المصابون عن شكرهم على الزيارة والاطمئنان على صحتهم، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد للرجوع إلى ميدان العز والشرف بعد إكمال العلاج للتصدي للعدو والقيام بدورهم المناط بهم لحفظ الأمن في الوطن الغالي علينا جميعا، عادّين إصاباتهم وسام شرفٍ يعتزون به.
وفق “أخبار 24”.