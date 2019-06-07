بالفيديو.. مطار مراكش يحتفل بوصول أول رحلة مباشرة لـ”السعودية” بتقليد رش المياه علي الطائرة

احتفل مطار مراكش المغربي بوصول أول رحلة مباشرة جدة – مراكش لشركة الخطوط السعودية بالتقليد المعروف في المطارات وهو رش المياه على جسم الطائرة من الجانبين.
وبدأت الشركة اليوم الخميس تشغيل رحلتها من جدة إلى “مراكش” ثانية وجهاتها في المغرب بعد الدار البيضاء، وبواقع 3 رحلات أسبوعياً في الاتجاه الواحد انطلاقاً من جدة، بحضور مدير عام “السعودية” المهندس صالح الجاسر، وعدد من مسؤولي القطاعات التشغيلية في الشركة.
وأظهرت صور تشغيل الرحلة الافتتاحية بعد احتفال بقص الشريط أمام بوابة مغادرة الضيوف، الذين تسلموا من مدير “السعودية” شهادات تذكارية، وودّعهم بالورود والحلوى، متمنيا لهم رحلة سعيدة، مؤكدا أن تدشين الوجهة الثانية في المغرب يعكس النمو المتواصل للسفر بين المملكتين.
مطار #مراكش يحتفل بوصول اول رحلة مباشرة لـ #الخطوط_السعودية بالتقليد المعروف في المطارات رش المياة علي جسم الطائرة احتفاء بقدومها لأول مرة. pic.twitter.com/BpempGaX3A
— السعودية اليوم (@alsaudi_today) ٦ يونيو ٢٠١٩
وفق”أخبار 24″.