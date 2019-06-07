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أخبار محلية > “التحالف” يخلي أحد أفراد طاقم سفينة هندية تجارية قرب ميناء الحديدة
07/06/2019   1:17 ص

“التحالف” يخلي أحد أفراد طاقم سفينة هندية تجارية قرب ميناء الحديدة

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استجاب تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم (الخميس)، لنداء استغاثة من السفينة التجارية (نافارينو) غرب ميناء الحديدة في اليمن، بسبب حالة مرضية على متنها.

وأوضح التحالف أن نداء الاستغاثة أفاد بوجود حالة صحية حرجة لأحد أفراد طاقم السفينة، وهو من الجنسية الهندية، حيث قامت إحدى سفن التحالف بتقديم المساعدة الطبية اللازمة للمريض وإخلائه.

وأشار إلى أن القيادة المشتركة مستمرة بجهودها بما ينسجم مع القيم الإنسانية والأعراف الدولية، بعد أن كان التحالف قد أخلى أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية “سافيز” المشبوهة المتواجدة بجنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري بجازان، بسبب تعرضه لطارئ صحي.وفق “أخبار 24”.

“التحالف” يخلي أحد أفراد طاقم سفينة هندية تجارية قرب ميناء الحديدة

أخبار محلية
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