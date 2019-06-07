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اخبار رياضية > “هيئة الرياضة” تعتمد اللائحة الأساسية للأندية وتفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجالس إدارتها
07/06/2019   1:15 ص

“هيئة الرياضة” تعتمد اللائحة الأساسية للأندية وتفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجالس إدارتها

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قالت الهيئة العامة للرياضة إنها أبلغت الأندية بالبدء في فتح باب الترشح لرئيس وأعضاء مجالس إداراتها بصورة فورية، وذلك بعد اعتماد اللائحة الأساسية للأندية.

وأوضحت أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اعتمد اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الجديدة بعد مراجعتها وإجراء العديد من التعديلات الجوهرية عليها، بما يتماشى مع المرحلة المقبلة للتدقيق من قبل خبراء.

وتضمّنت اللائحة الجديدة، التي خضعت للتدقيق من قبل خبراء ومختصين وقانونيين معتمدين، تحديد أدوار الجمعيات العمومية وعضوياتها التي تم اعتمادها بفئتين: إحداهما ذهبية والأخرى عادية.

كما تضمّنت اللائحة تحديد مهام رئيس مجلس الإدارة وصلاحياته، إلى جانب صلاحيات الرئيس التنفيذي الذي تم استحداثه كمنصب جديد ضمن تشكيل مجالس الأندية، بالإضافة إلى وضع مهام واضحة لأعضاء مجالس الإدارات التي تم تحديدها من خمسة إلى تسعة أعضاء (بما فيهم رئيس مجلس الإدارة).

تعرف على اللائحة الأساسية للأندية الرياضية

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صورة

صورة

صورة

 

وفق”أخبار 24″.

“هيئة الرياضة” تعتمد اللائحة الأساسية للأندية وتفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجالس إدارتها

اخبار رياضية
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