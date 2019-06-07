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أخبار الخرج > عائلة آل جوير تحتفل بالعيد للعام الخامس عشر
07/06/2019   12:12 ص

عائلة آل جوير تحتفل بالعيد للعام الخامس عشر

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احتفلت عائلة آل جوير بعيد الفطر السعيد للسنة الخامسة عشر في منتجع آل فهد بالعفجة بحضور رائع توافد على نغام الأهازيج والأناشيد الترحيبيه .
بدء مقدم الحفل الإبن فهد بن عبدالعزيز بن فهد كلمته بالترحيب بالجميع وشكر المولى سبحانه على استمرارهم طيلة هذه السنوات ، ثم القرآن الكريم بترتيل الشبل فهد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ، ثم جاء الدور للأبن فهد بن عبدالله بن فهد لتقديم المسابقات والألعاب لصغار وأطفال العائلة والتي خصصت اللجنة المنظمة الفقرة الرئيسه هذا العام لهم بعدها توجه الجميع لطعام العشاء المعد بهذه المناسبه وسط الدعوات بأن يحفظ الله الوطن وقيادته .

 

عائلة آل جوير تحتفل بالعيد للعام الخامس عشر

أخبار الخرج
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