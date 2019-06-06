5 أنواع من الفيتامينات ضرورية للجسم.. تعرف على كيفية الحصول عليها؟

أثبتت دراسات حديثة أن الفيتامينات تلعب دوراً مهماً في المحافظة على حيوية الجسم، وأن تناول الأغذية الغنية ببعض الفيتامينات يقي من الإصابة بعديد من الأمراض الخطيرة، مثل السرطان والسكتات الدماغية وأمراض القلب والأعصاب وغيرها.
وأشارت الدراسات إلى 5 أنواع من الفيتامينات تعتبر ضرورية لجسم الإنسان، وهي فيتامينات “D,C,K2,B,A”، موضحة الدور، الذي يمكن أن يلعبه كل من هذه الأنواع من الفيتامينات وأنواع الأغذية التي يمكن أن يتواجد فيها:
أولا: فيتامين D: ويوجد في القليل من الأطعمة، ويمكن توفره بالتعرض لأشعة الشمس، كما يمكن الحصول عليه بتناول بعض المكملات الغذائية التي تحتوي عليه، وهو ينتج إنزيماً يساعد على التقليل من خطر الإصابة بالسرطان.
ثانيا: فيتامين C: تعد الخضراوات والفاكهة أهم مصادره، ويحتاج الجسم منه إلى 75 ملجم يومياً، وهو يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر، كما يترك آثاراً إيجابية على الجهاز العصبي.
ثالثاً: فيتامين K2: يقلل من الإصابة بالكسور، كما يقلل من خطر الإصابة بترقق العظام، وللحصول على الكمية الكافية منه يجب تناول ما لا يقل عن 5 لترات من الحليب يومياً، ولصعوبة ذلك ينصح بتناول المكملات الغذائية التي تحتوي عليه.
رابعاً: فيتامين B: ويتوفر في اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، وهناك 12 نوعاً منه، يسهم في حصول الجسم على الحديد، فضلاً عن دوره المهم في عملية التمثيل الغذائي، ونقل الأكسجين إلى أجزاء الجسم، وينصح بالتقليل من شرب القهوة والشاي أثناء الوجبات كونها تقلل من امتصاص الحديد.
خامسا: فيتامين A: ويوجد في كبد الحيوانات، والحليب واللبن، والجزر، والفلفل، والسبانخ، ويساعد على الوقاية من العمى واعتام العين، وضعف النظر عند الكبر.