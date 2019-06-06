تشهد مدينة كولفيل سور مير الفرنسية اليوم 6 يونيو، مراسم إحياء الذكرى الـ75 لعمليات إنزال النورماندي الجوية الشهيرة، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من الزعماء الغربيين يتقدمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وتضمنت مراسم إحياء ذكرى إنزال قوات الحلفاء فوق النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية في 6 يونيو 1944، عمليات إنزال مظلي شارك فيها أحد الجنود الأمريكيين الذين شاركوا في تلك العملية، التي راح ضحيتها حينها أكثر من 4400 جندي في اليوم الأول فقط.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مشاركة الجندي الأمريكي البالغ من العمر 97 عاماً في القفز المظلي بمساعدة أحد المظليين، ليستعيد ذكرى مشاركته الأولى قبل 75 عاماً في عمليات إنزال جوي في نفس المكان.